Петербуржец устроил скандал в пиццерии на Просвещения и назвал сотрудника «ложкомойником»

Житель Петербурга устроил скандал в пиццерии на проспекте Просвещения из-за «нерасторопного» сервиса. После того, как один из работников попытался успокоить дебошира и обратился к нему, гражданин оскорбился еще больше и назвал сотрудника заведения «ложкомойником», пишут «Невские новости» со ссылкой на соцсети.