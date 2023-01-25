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Петербуржец устроил скандал в пиццерии на Просвещения и назвал сотрудника «ложкомойником»

Происшествия
Петербуржец устроил скандал в пиццерии на Просвещения и назвал сотрудника «ложкомойником»

Житель Петербурга устроил скандал в пиццерии на проспекте Просвещения из-за «нерасторопного» сервиса. После того, как один из работников попытался успокоить дебошира и обратился к нему, гражданин оскорбился еще больше и назвал сотрудника заведения «ложкомойником», пишут «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

Когда посетителю пиццерии отдали долгожданный заказ, хулиган не успокоился и стал требовать встречи с администратором. Пользователи социальных сетей осудили мужчину в комментариях, отметив, что он слишком грубо выражал свое недовольство.
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