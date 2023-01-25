Игра в карты с употреблением алкоголя закончилась убийством в Тихвине

Один человек убит, еще один получил ранение после посиделок с карточными играми в Тихвинском районе Ленинградской области. По подозрению в преступлении задержан 46-летний россиянин.
Все произошло в квартире в Микрорайоне №1. Правоохранители нашли труп 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Рядом с ним лежал 38-летний пострадавший, получивший нож в шею. Его оперативно госпитализировали.
По данным следователей, на приятелей напал их знакомый в ходе застолья. Собутыльники играли в карты и выпивали. Один из них в ходе ссоры взял нож и совершил нападение. Сейчас решается вопрос об аресте гражданина.