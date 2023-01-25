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Елена Зеленская словами «он тот же» поздравила президента Украины с днем рождения

Политика
Елена Зеленская словами «он тот же» поздравила президента Украины с днем рождения

Первая леди Украины Елена Зеленская неожиданным образом поздравила главу государства Владимира Зеленского с днем рождения. Сделала она это в социальных сетях.

Супруга политика разместила их совместную фотографию на просторах интернета, написав, что ей часто задают один и тот же вопрос. Он касается того, как сильно изменился президент Украины за минувший год. Елена Зеленская выразила уверенность в том, что ее супруг остался прежним.

«Не изменился. Он тот же», — написала она.

При этом первая леди подчеркнула, что небольшие изменения все-таки произошли. По ее словам, Зеленский стал намного меньше улыбаться.
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