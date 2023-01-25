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CNN: бывшие президенты США сообщили о передаче секретных документов в нацархив

Политика
CNN: бывшие президенты США сообщили о передаче секретных документов в нацархив

Экс-руководители Белого дома сообщили, что не хранят конфиденциальную документацию в частных помещениях после окончания их президентских сроков. Такой информацией поделились журналисты CNN.

Как стало известно, секретные материалы после ухода с должностей на хранение сдали Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Утверждается, что документация была сразу направлена в национальный архив.

«Все засекреченные материалы Клинтона были должным образом переданы в национальный архив», — заявили в офисе Клинтона.

Такую же информацию озвучили и представители других политических деятелей, которые занимали пост президента США.

Напомним, что ранее в Вашингтоне разразился скандал с участием действующего главы Белого дома Джо Байдена. В его офисе, гараже и доме были найдены секретные документы.
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