Немецкий политик Даниэль Рой сделал неожиданное заявление об уступке Правительства Германии поклонникам украинского лидера и организатора националистического движения Степана Бандеры.
По словам политического деятеля, речь идет о поставках немецких танков Leopard Вооруженным силам Украины на фоне проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации соседнего государства. Своим мнением Рой поделился на личной странице в Twitter.
«Аллилуйя! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию по истребителям для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Girpen jet и всем, что вы можете поставить для спасения Украины!» — привел он высказывание заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Мельника насчет согласия официального Берлина поставить вооружение киевскому режиму.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обманывал все мировое сообщество, говоря о том, что Украина выступает против столкновения с Россией. Об этом заявил спикер российской ГД Вячеслав Володин.