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Ходаковский назвал универсализацию войск ключевым элементом успеха спецоперации ВС РФ

Армия
Ходаковский назвал универсализацию войск ключевым элементом успеха спецоперации ВС РФ

Расширение спектра возможностей каждого подразделения ВС РФ значительно улучшит ситуацию в зоне проведения спецоперации, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По его словам, которые приводит SM-News, универсализация и взаимозаменяемость являются основой успеха в условиях современного боя.

«Если я, например, был командиром отделения в десантном полку, я автоматически был и оператором-наводчиком боевой машины. То есть, взаимозаменяемость – это всегда правильно», — объяснил Ходаковский.

Он подчеркнул, что с таким подходом группы из 15 военнослужащих будет достаточно для контролирования участка фронта в десять километров.

«Достаточно группы до 15 человек, которая будет выполнять и функции разведки, и обнаружения какой-либо значимой цели именно для этого разведывательно-ударного поста», — заключил комбат.

Ранее, как передает RT, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Краснополье в ДНР.
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