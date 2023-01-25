Ходаковский назвал универсализацию войск ключевым элементом успеха спецоперации ВС РФ

Расширение спектра возможностей каждого подразделения ВС РФ значительно улучшит ситуацию в зоне проведения спецоперации, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
По его словам, которые приводит SM-News, универсализация и взаимозаменяемость являются основой успеха в условиях современного боя.
«Если я, например, был командиром отделения в десантном полку, я автоматически был и оператором-наводчиком боевой машины. То есть, взаимозаменяемость – это всегда правильно», — объяснил Ходаковский.
Он подчеркнул, что с таким подходом группы из 15 военнослужащих будет достаточно для контролирования участка фронта в десять километров.
«Достаточно группы до 15 человек, которая будет выполнять и функции разведки, и обнаружения какой-либо значимой цели именно для этого разведывательно-ударного поста», — заключил комбат.
Ранее, как передает RT, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Краснополье в ДНР.