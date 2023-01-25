Британцы начали сами рвать себе зубы из-за невозможности попасть на прием к стоматологу

Теперь он вынужден жить с большими дырами и все еще ищет дантиста. Согласно результатам исследования BBC, девять из десяти клиник Великобритании не принимают новых пациентов. В связи с этим каждый пятый британец из тех, кто не смог попасть на прием к стоматологу, сделал все сам.