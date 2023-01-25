Британцы начали сами рвать себе зубы из-за невозможности попасть на прием к стоматологу

Жители Великобритании, которые месяцами не могут попасть на прием к врачу, вынуждены заниматься самолечением.
Например, один отчаявшийся мужчина, страдающий от боли, вырвал себе пять зубов плоскогубцами. Британец рассказал, что в радиусе 25 миль от его города не было ни одного свободного стоматолога.
Пациент пытался обратиться и в частные клиники, однако был шокирован непомерными ценами, услышав сумму в 16 тысяч фунтов. По словам мужчины, он «балансировал на грани безумия» из-за недостатка сна и зубной боли, и в итоге принял решение вырвать зубы плоскогубцами.
Теперь он вынужден жить с большими дырами и все еще ищет дантиста. Согласно результатам исследования BBC, девять из десяти клиник Великобритании не принимают новых пациентов. В связи с этим каждый пятый британец из тех, кто не смог попасть на прием к стоматологу, сделал все сам.