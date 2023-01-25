Почетным донорам Московской области проиндексировали выплаты

Звание «Почетных в доноров» в РФ дается лицам, сдавшим кровь определенное число раз. В этом году для Почетных доноров России и СССР в Подмосковье на 5,5% проиндексируют ежегодные выплаты. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минсоцразвития.