Почетным донорам Московской области проиндексировали выплаты

Звание «Почетных в доноров» в РФ дается лицам, сдавшим кровь определенное число раз. В этом году для Почетных доноров России и СССР в Подмосковье на 5,5% проиндексируют ежегодные выплаты. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минсоцразвития.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», на сегодняшний день в Московской области насчитывается свыше 23 000 Почетных доноров. Всем гражданам данной категории начиная с нового года выдали повышенные выплаты по итогам 2022 года в размере 16 578 рублей.
Кроме выплат, Почетные доноры Подмосковья, находящиеся на пенсии, имеют право на бесплатный проезд и ежемесячную субсидию на оплату коммунальных услуг в размере половины их стоимости. Ежегодная выплата донорам является проактивной, поэтому выплачивается автоматически, никаких заявлений писать не требуется, напомнили в ведомстве.