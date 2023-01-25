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Суд продлил арест обвиняемому в получении взятки новосибирскому депутату Лаптеву

Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому в получении взятки новосибирскому депутату Лаптеву

Решением Дзержинского районного суда Новосибирска арест бывшему сенатору и депутату заксобрания Новосибирской области Владимиру Лаптеву был продлен до 26 марта. Как сообщили в пресс-службе областного управления Судебного департамента, парламентария обвиняют в получении взятки почти в миллион рублей.

По данным СК, занимая пост председателя комиссии заксобрания по экологии, он предложил знакомому депутату должность в комитете, оплачиваемой из бюджета. За это последний через год передал Лаптеву зарплатную карту, на которую за год пришло 900 тысяч рублей. В отношении депутата возбудили уголовное дело.
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