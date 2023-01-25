Суд продлил арест обвиняемому в получении взятки новосибирскому депутату Лаптеву

По данным СК, занимая пост председателя комиссии заксобрания по экологии, он предложил знакомому депутату должность в комитете, оплачиваемой из бюджета. За это последний через год передал Лаптеву зарплатную карту, на которую за год пришло 900 тысяч рублей. В отношении депутата возбудили уголовное дело.