Дом из клипов сбежавшего из России Моргенштерна продают за 80 млн рублей

Дом решили выставить на продажу. Его хотят продать за 80 миллионов рублей. Как рассказал в беседе с kp.ru эксперт по недвижимости Андрей Ковалев, цена подобных особняков колеблется от 20 до 150 миллионов рублей. На стоимость жилья, по его мнению, имя скандального артиста-иноагента не влияет.