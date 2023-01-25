Дом из клипов сбежавшего из России Моргенштерна продают за 80 млн рублей

Знаменитый дом под Москвой, где скандальный рэпер Моргенштерн✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) снимал клипы, выставили на продажу. Стоимость недвижимости оценили в 80 миллионов рублей.
Сбежавший из России музыкант нередко показывал особняк в своих клипах, из-за чего сложилось мнение, что это собственность скандальной звезды. Однако риелтор расставила все точки над i, указав, что рэпер только снимал дом. Аренда обходилась эпатажному артисту в 250 тысяч рублей.
Дом решили выставить на продажу. Его хотят продать за 80 миллионов рублей. Как рассказал в беседе с kp.ru эксперт по недвижимости Андрей Ковалев, цена подобных особняков колеблется от 20 до 150 миллионов рублей. На стоимость жилья, по его мнению, имя скандального артиста-иноагента не влияет.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами