Пользователи AppStore пожаловались на сбои в работе сервиса в России

Согласно данным ряда СМИ, на работу приложения AppStore жалуются абоненты разных мобильных операторов. Кроме того, они испытывают проблемы с доступом к онлайн-сервису по покупке компьютерных игр Steam. Представители Apple или Valve, владеющей Steam, пока не прокомментировали ситуацию.