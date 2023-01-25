Пользователи AppStore пожаловались на сбои в работе сервиса в России

Магазин приложений AppStore, работающий на устройствах от компании Apple, перестал открываться у пользователей из России. По словам владельцев устройств, они также испытывают трудности с запуском других приложений компании.
Согласно данным ряда СМИ, на работу приложения AppStore жалуются абоненты разных мобильных операторов. Кроме того, они испытывают проблемы с доступом к онлайн-сервису по покупке компьютерных игр Steam. Представители Apple или Valve, владеющей Steam, пока не прокомментировали ситуацию.