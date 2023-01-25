Журналист Блюменталь унизил Шольца за уступки США после терактов на «Северных потоках»

Журналист и аналитик издания The Grayzone Макс Блюменталь высмеял канцлера ФРГ Олафа Шольца за решение поставить Украине немецкие танки Leopard, несмотря на теракты на «Северных потоках», инициированные Соединенными Штатами. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.