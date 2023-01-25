Журналист и аналитик издания The Grayzone Макс Блюменталь высмеял канцлера ФРГ Олафа Шольца за решение поставить Украине немецкие танки Leopard, несмотря на теракты на «Северных потоках», инициированные Соединенными Штатами. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
По словам эксперта, из-за диверсий США Германия лишилась дешевого российского газа. Блюменталь считает, что подобными уступками Шольц бросил свой народ на произвол судьбы.
«После того как США разрушили газопровод "Северный поток", который поставлял дешевый газ в Германию, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял "ответные меры"», — написал журналист.
Стоит отметить, что интернет-издание «Подмосковье сегодня» опубликовало результаты опроса социологической компании Forsa, согласно которому только 25% жителей Германии считают Шольца достойным руководить страной.
Напомним, ранее издание Spiegel сообщило, что немецкий канцлер одобрил отправку киевскому режиму танков Leopard 2A6.