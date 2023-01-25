Нутрициолог Гончар перечислила полезные свойства самых популярных видов рыбы

Регулярное употребление рыбы снижает риск развития болезней сердца и защищает сосуды. Нутрициолог Ната Гончар рассказала о полезных свойствах наиболее популярных видов рыбы.
По ее словам, для частого употребления подойдет некрупная морская рыба. Это треска, сельдь, пикша, камбала и сардина. Дело в том, что в этих видах накапливается меньше свинца и ртути.
Так, треска содержит небольшой процент жира и много белка — около 17 граммов на 100 граммов продукта. Кроме того, в ней есть фосфолипиды, восстанавливающие поврежденные стенки клеток, пишет «Спорт-экспресс».
Что касается речной рыбы — судак, окунь, ерш — там могут быть паразиты, поэтому требуется длительная термическая обработка. Для диетического питания отлично подойдут умеренно жирные сорта, такие как лосось, кета, горбуша, форель, сазан и карп, резюмировала эксперт.