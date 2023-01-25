Никита Джигурда предсказал России победу в противостоянии с Западом

Народный артист Чеченской Республики, 61-летний актер и певец Никита Джигурда поделился своими прогнозами касательно исхода противостояния России коллективному Западу.
Как выяснилось, в победе своей Родины музыкант нисколько не сомневается. По мнению Джигурды, иного исхода, кроме как победы России, быть не может.
«Россия победит в противостоянии с Западом, поскольку мы запрограммированы на победу. В самом деле, мир без русского языка, литературы, культуры реально не нужен. Не только нам, а свыше не нужен», — цитирует его Пятый канал.
Как сообщает Utro.ru, Джигурда входит в число звезд отечественного шоу-бизнеса, которые внимательно следят за развитием событий на международной арене. Своей точкой зрения он нередко делится с поклонниками.