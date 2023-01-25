Столтенберг снова опроверг участие НАТО в украинском кризисе

Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине и ограничивается только военной помощью Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В среду издание Die Welt опубликовало интервью с генсеком. Политик в очередной раз отметил, что его организация никак не задействована в украинском кризисе напрямую и не будет в него вмешиваться.
«Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты», — объяснил Столтенберг.
Ранее генсек выразил уверенность в том, что союзники уже в ближайшее время достигнут соглашения по вопросу поставок на Украину западных танков.