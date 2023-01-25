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Столтенберг снова опроверг участие НАТО в украинском кризисе

Армия
Столтенберг снова опроверг участие НАТО в украинском кризисе

Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине и ограничивается только военной помощью Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В среду издание Die Welt опубликовало интервью с генсеком. Политик в очередной раз отметил, что его организация никак не задействована в украинском кризисе напрямую и не будет в него вмешиваться.

«Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты», — объяснил Столтенберг.

Ранее генсек выразил уверенность в том, что союзники уже в ближайшее время достигнут соглашения по вопросу поставок на Украину западных танков.
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