Эксперты рассказали о покупке российской нефти Британией в обход эмбарго

Великобритания была одной из первых стран, отказавшейся от российской нефти. Однако Соединенное Королевство все еще экспортирует ресурс из РФ в обход санкций, эмбарго и заявлений британских политиков, рассказывает эксперт Наталья Дембинская в статье для РИА Новости.
Британцы наладили поставки по «серым» схемам. Например, через индийские нефтеперерабатывающие заводы. Российский ресурс составляет большую часть местных нефтяных смесей, поэтому фактически европейские страны закупают нефть из России. Только с января по июль 2022 года Британия получила таким образом нефть на 275 млн долларов, сообщает Sunday Times со ссылкой на данные Greenpeace.
При этом танкеры шли из Германии, Бельгии, Нидерландов, Польши, но все они везли российское сырье на законных основаниях. Ведь по британским законам экспортером является страна, отправляющая товар, а не производящая его.
На сегодняшний день в России обсуждается возможность изменить систему расчетов за российскую марку нефти Urals, приравняв ее к дубайской Dubai Crude, передает INFOX.