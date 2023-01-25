Эксперты рассказали о покупке российской нефти Британией в обход эмбарго

Великобритания была одной из первых стран, отказавшейся от российской нефти. Однако Соединенное Королевство все еще экспортирует ресурс из РФ в обход санкций, эмбарго и заявлений британских политиков, рассказывает эксперт Наталья Дембинская в статье для РИА Новости.