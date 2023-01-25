Подозреваемый в педофилии психолог из Ленобласти покончил с собой на глазах у полиции

Известный психолог из Ленобласти, которого заподозрили в растлении несовершеннолетних, свел счеты с жизнью на глазах у правоохранителей. Об этом сообщил источник ФАН.
Тело подозреваемого нашли под окнами его дома. Основатель Института биосенсорной психологии Владимир Т. не скрывался от полиции, мотивы его поступка неизвестны.
Напомним, утром 25 января стражи порядка пришли в дом известного психолога в деревне Мухоловка Ленинградской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о растлении малолетних.
По версии правоохранителей, злоумышленник демонстрировал несовершеннолетней девочке порнографические материалы. Во время обысков в его доме оперативники нашли фотографии, на которых запечатлены обнаженные люди в компании детей.