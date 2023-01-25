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Аналитик Ермолаев предупредил россиян о коварстве нейросетей

Технологии
Аналитик Ермолаев предупредил россиян о коварстве нейросетей

Аналитик CEO сервиса и Moneyplace Дмитрий Ермолаев объяснил URA.RU особенности нейросетей, которые в ближайшие годы начнут использовать отечественные маркетплейсы.

По словам Ермолаева, можно смело прогнозировать, что в ближайшие несколько лет российские маркетплейсы начнут использовать нейросети или прогнозные аналитические модели, которые смогут точно проанализировать предпочтения и поведение покупателей, сообщает Life.

Это позволит коммерсантам от торговли предугадывать запросы клиентов и навязчиво предлагать им приобрести тот или иной продукт. Как считает Ермолаев, первопроходцем в этой сфере наверняка станет «Озон».
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