«Карточный» туризм: зачем гражданам России белорусские банковские карты и в чем кроется риск

Минск стал своеобразным окном в финансовый мир Европы для россиян: туда ездят получать банковские карточки, чтобы потом ими оплачивать онлайн-покупки в мировых магазинах, «облака» Apple и так далее. Однако с оформлением карт белорусских банков связаны некоторые риски, предупредила кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова.
Как она пояснила, открывать счет по доверенности, которая выписывается на предоставляющую такую услугу организацию, не стоит. Так как постороннее лицо получает все личные данные и подписи. К тому же есть некоторые особенности использования уже полученной карты, о них она рассказала в интервью ФАН.
— Что это за новый тренд — «карточный» туризм. И какая страна сейчас является лидером по количеству российских «туристов»?
— В связи с тем, что Visa и Mastercard ушли из России, картами этих платежных систем расплатиться за границей россияне не могут. Поэтому многие граждане РФ пробуют оформить себе банковскую карточку в Беларуси. Беларусь можно назвать популярным направлением «карточного» туризма, там нерезиденты страны могут получить белорусский «пластик», который будет действовать за рубежом.
— Как выглядит этот процесс?
— В белорусских банках нерезиденты могут оформить карточку как по новым, так и по действующим текущим счетам в российских рублях, долларах, евро и белорусских рублях. В случае оформления виртуальной карточки используют систему интернет-банкинга. Только при условии, если у человека есть постоянный счет в банке, на который происходят средства, например, заработная плата. Иначе будет установлен страховой депозит. Обналичить деньги за границей можно в любых банкоматах, которые обозначены наклейками платежных систем Visa и Mastercard, но снятие наличных на территории России с карт некоторых крупнейших белорусских банков может не производиться.
— Насколько велики объемы вкладов россиян в иностранные банки?
— По итогам года вклады россиян в иностранных банках достигли довольно крупной суммы в 81,7 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ. С начала года объем вкладов российских клиентов в зарубежных банках увеличился в 2,7 раза. Беларусь от общего объёма по разным оценкам составляет примерно от 5 до 10%.
— Какие есть рекомендации по безопасности россиянам, которые завели белорусский банковский счет для международных покупок?
— В Белоруссии перед банками с лета прошлого года руководством Национального банка Республики Беларусь был поставлен вопрос обеспечения более высокого уровня надежности и безопасности проведения платежей и последующих расчетов посредством автоматизированных расчетных систем. Банкам было порекомендовано ограничить максимальную сумму одного платежа по различным услугам, например, «Пополнение счета» и другим аналогичным услугам.
— От чего стоит предостеречь россиян, решивших завести белорусский «пластик» для международных расчетов?
— Для начала стоит отметить, что существует разная реклама в стиле «Компания с офисом в Санкт-Петербурге предлагает по доверенности открыть счет в белорусском банке». Оформлять карту через посредника крайне рискованно, поскольку придется написать доверенность на постороннего человека и передать ему личные данные.
Следует также обратить внимание, что на фоне секторальных санкций у белорусских банков возникли проблемы с наличной валютой, поэтому многие из них установили ряд ограничений на снятие валюты со счетов. Чтобы получить наличную валюту — евро или доллары США, придется оставлять заявку в банке. Это касается любых сумм, например, даже 100 долларов. Есть ограничения по максимальной сумме снятия валюты – 10 000 долларов и 3000 евро в месяц. Снимать можно разные суммы несколько раз, но придется уложиться в 30-дневный лимит. Ждать валюту придется до 10 рабочих дней, без учета дня предоставления заявки.
— Как в этом случае решаются проблемы ошибочных переводов или списания средств с карты?
— Если говорить о правовых последствиях ошибочного списания, утраты денежных средств с карты в связи с некорректной работой сайтов и зарубежных систем любые вопросы необходимо будет решать на территории Республики Беларусь. В том числе, при необходимости придется участвовать в судебных процессах, нанимать адвоката или изучать законодательство. Последнее время в Белоруссии также участились сбои в Банковском процессинговом центре. Кроме того, кстати, карты белорусов Visa и Mastercard не работают и не будут работать в России.
Следует также очень четко соблюдать законодательство, связанное с вопросами уведомления ФНС России об открытии зарубежных счетов и своевременную подачу отчетов о движении средств на этих счетах, чтобы не попасть под штрафы.
— Будет ли российская власть перекрывать или ограничивать доступ к этой финансовой «форточке»?
— В принципе законодательно сейчас эти вопросы урегулированы. После того как гражданин России открыл счет в другой стране, он должен в течение 30 дней уведомить об этом ФНС. Если не представить сведения об открытых счетах, грозит штраф от 4000 до 5000 рублей.