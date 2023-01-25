«Карточный» туризм: зачем гражданам России белорусские банковские карты и в чем кроется риск

— В белорусских банках нерезиденты могут оформить карточку как по новым, так и по действующим текущим счетам в российских рублях, долларах, евро и белорусских рублях. В случае оформления виртуальной карточки используют систему интернет-банкинга. Только при условии, если у человека есть постоянный счет в банке, на который происходят средства, например, заработная плата. Иначе будет установлен страховой депозит. Обналичить деньги за границей можно в любых банкоматах, которые обозначены наклейками платежных систем Visa и Mastercard, но снятие наличных на территории России с карт некоторых крупнейших белорусских банков может не производиться.