Стоматолог Юрченко рассказала, зачем нужно удалять зубы мудрости

Юрченко подчеркнула, что в современной стоматологии существует возможность комфортного лечения зубов. При этом медик не может прогнозировать, сколько по времени займет процедура удаления зуба мудрости, так как к каждому пациенту требуется индивидуальный подход, передает издание «Известия».