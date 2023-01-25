Стоматолог Юрченко рассказала, зачем нужно удалять зубы мудрости

Причину удаления зубов мудрости раскрыла стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко.
По ее словам, удаление этих зубов положительно сказывается на смыкании верхней и нижней челюсти. Также при этом улучшается состояние височно-нижнечелюстного сустава и работе жевательных мышц.
Юрченко подчеркнула, что в современной стоматологии существует возможность комфортного лечения зубов. При этом медик не может прогнозировать, сколько по времени займет процедура удаления зуба мудрости, так как к каждому пациенту требуется индивидуальный подход, передает издание «Известия».