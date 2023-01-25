Шоколадные батончики с карамелью начнут производить в Подмосковье

Кондитерская фабрика компании «Машины сладости» в Егорьевске планирует начать производство шоколадных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели в качестве замены известных зарубежных брендов. Об этом сообщили на сайте правительства Подмосковья.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, это прекрасный пример того, как импортозамещающая продукция превзойдет по качеству ее иностранные оригиналы, поскольку вместо шоколадной глазури, в батончиках будут использовать натуральный шоколад, пишет издание «Вести Подмосковья». Компания уже закупила две линии российского производства для изготовления батончиков. На первом этапе предприятие будет выпускать 600 тонн продукции в месяц, а к 2027 году планирует выйти на мощность в 25 тыс. тонн.
Для новой линии в Егорьевске возвели первый корпус площадью 7 тыс. кв. м. Здесь будет располагаться складское помещение для сырья и готовой продукции. Также обустроят логистический центр и площадку для выпуска конфет, шоколада, сладкой газировки и мороженого из натуральных сливок и молока. Объем капиталовложений в проект оценивают до 25 млрд руб.