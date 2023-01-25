Шоколадные батончики с карамелью начнут производить в Подмосковье

По словам заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, это прекрасный пример того, как импортозамещающая продукция превзойдет по качеству ее иностранные оригиналы, поскольку вместо шоколадной глазури, в батончиках будут использовать натуральный шоколад, пишет издание «Вести Подмосковья». Компания уже закупила две линии российского производства для изготовления батончиков. На первом этапе предприятие будет выпускать 600 тонн продукции в месяц, а к 2027 году планирует выйти на мощность в 25 тыс. тонн.