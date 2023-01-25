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МИД России обозначил свою позицию насчет красных линий в гибридной войне

Политика
МИД России обозначил свою позицию насчет красных линий в гибридной войне

Российское внешнеполитическое ведомство обозначило свою позицию насчет красных линий в гибридной войне.

По данным министерства иностранных дел, о рассуждениях по вопросам, связанным с этой темой, уже можно забыть. Они остались в прошлом.

Речь идет об агрессивном заявлении официального Вашингтона. О стремлении Соединенных Штатов нанести Москве стратегическое поражение, объяснили в ведомстве в ходе общения с корреспондентом РИА Новости.

«Не замечать реальность невозможно», — указали в МИД.

Ранее сообщалось, что Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Об этом рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
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