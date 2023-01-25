МИД России обозначил свою позицию насчет красных линий в гибридной войне

Российское внешнеполитическое ведомство обозначило свою позицию насчет красных линий в гибридной войне.
По данным министерства иностранных дел, о рассуждениях по вопросам, связанным с этой темой, уже можно забыть. Они остались в прошлом.
Речь идет об агрессивном заявлении официального Вашингтона. О стремлении Соединенных Штатов нанести Москве стратегическое поражение, объяснили в ведомстве в ходе общения с корреспондентом РИА Новости.
«Не замечать реальность невозможно», — указали в МИД.
Ранее сообщалось, что Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Об этом рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.