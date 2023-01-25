Певец Юрий Лоза посоветовал артистам воздержаться от выступлений на передовой в зоне СВО

Российским артистам не следует выступать на передовой в зоне СВО. С таким предостережением к ним обратился автор-исполнитель песен в жанре бард-рока Юрий Лоза.
По словам певца, любой концерт на передовой автоматически становится целью для ВСУ, поэтому появляться в зоне риска звездам не стоит. Автор хита «Плот» в беседе с «Правда.Ру» объяснил, что с помощью дальнобойного вооружения можно произвести «абсолютно точный выстрел в нужную точку».
«Не надо артистам толкаться на передовой и мешать солдатам, им нужно помочь здесь», — заключил он.
Ранее журналистка и блогер Алена Жигалова высказалась о поездке певца SHAMAN с благотворительными концертами в Донбасс.