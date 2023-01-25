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Легенду мирового бокса Тайсона обвинили во втором изнасиловании

Спорт
Легенду мирового бокса Тайсона обвинили во втором изнасиловании

Именитого американского боксера Майка Тайсона вновь обвинили в изнасиловании.

Бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона обвинили в изнасиловании, совершенном в ночном клубе американского города Олбани в начале 90-х годов. Об этом информирует Daily Mail.

По данным источника, потерпевшая подала иск в суд на 5 миллионов долларов. Американка утверждает, что Тайсон «стянул штаны» с нее, после чего изнасиловал в лимузине. Боксер пока не комментировал обвинения в его адрес.

В феврале 1992 года Тайсона осудили за изнасилование Дезире Вашингтон. Боксер получил реальный тюремный срок.
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