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Захарова пролила свет на истинные цели кадровых изменений в «шайке» Зеленского

Политика
Захарова пролила свет на истинные цели кадровых изменений в «шайке» Зеленского

Кадровые перестановки в Администрации президента Украины Владимира Зеленского необходимы, чтобы его «шайка» и дальше исполняла внешний заказ. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что, несмотря на перемены в украинском политическом истеблишменте, криминальная направленность режима Зеленского сохраняется.

«У них был такой заказ, они его отрабатывали. <...> И сейчас это те самые корректировки, которые необходимы для того, чтобы вся эта шайка продолжала реализовать этот самый заказ», — объяснила Захарова.

Напомним, замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко накануне ушел в отставку. Свой пост также покинул заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.
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