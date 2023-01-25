Захарова пролила свет на истинные цели кадровых изменений в «шайке» Зеленского

Кадровые перестановки в Администрации президента Украины Владимира Зеленского необходимы, чтобы его «шайка» и дальше исполняла внешний заказ. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат отметила, что, несмотря на перемены в украинском политическом истеблишменте, криминальная направленность режима Зеленского сохраняется.
«У них был такой заказ, они его отрабатывали. <...> И сейчас это те самые корректировки, которые необходимы для того, чтобы вся эта шайка продолжала реализовать этот самый заказ», — объяснила Захарова.
Напомним, замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко накануне ушел в отставку. Свой пост также покинул заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.