Путешественницу из России расстроило посещение резиденции шейха в Дубае

Российская туристка назвала «позорищем» обзорную экскурсию по Дубаю. Читательница «Тонкостей туризма» признались, что особенно ее расстроил визит в резиденцию шейха.
Своими впечатлениями от поездки в Дубай путешественница из России поделилась на платформе «Дзен». Обзорную экскурсию по городу она описала словами «позорище, смех, слезы».
Особенное разочарование девушка испытала из-за резиденции шейха. Внутрь здания ее не пустили, разрешив осмотреть лишь «парковку поодаль от него». Туристке удалось полюбоваться лишь растениями вдоль дороги к резиденции, видневшимися вдали фонтанами и скульптурами лошадей.
Помимо этого, россиянка пожаловалась на отель «Парус», который не оправдал ее ожиданий. Экскурсию на Старый рынок и в Дубайскую Венецию путешественница оценила «на троечку».