Путешественницу из России расстроило посещение резиденции шейха в Дубае

Особенное разочарование девушка испытала из-за резиденции шейха. Внутрь здания ее не пустили, разрешив осмотреть лишь «парковку поодаль от него». Туристке удалось полюбоваться лишь растениями вдоль дороги к резиденции, видневшимися вдали фонтанами и скульптурами лошадей.