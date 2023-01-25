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Путешественницу из России расстроило посещение резиденции шейха в Дубае

Общество
Путешественницу из России расстроило посещение резиденции шейха в Дубае

Российская туристка назвала «позорищем» обзорную экскурсию по Дубаю. Читательница «Тонкостей туризма» признались, что особенно ее расстроил визит в резиденцию шейха.

Своими впечатлениями от поездки в Дубай путешественница из России поделилась на платформе «Дзен». Обзорную экскурсию по городу она описала словами «позорище, смех, слезы».

Особенное разочарование девушка испытала из-за резиденции шейха. Внутрь здания ее не пустили, разрешив осмотреть лишь «парковку поодаль от него». Туристке удалось полюбоваться лишь растениями вдоль дороги к резиденции, видневшимися вдали фонтанами и скульптурами лошадей.

Помимо этого, россиянка пожаловалась на отель «Парус», который не оправдал ее ожиданий. Экскурсию на Старый рынок и в Дубайскую Венецию путешественница оценила «на троечку».
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