NYT: родственник из США сделал главкома ВСУ Залужного долларовым миллионером

Согласно представленным данным, Залужный получил такой подарок от американца украинского происхождения Грегори Степанца, эту информацию подтвердила семья умершего. Автор материала при этом утверждает, что один миллион долларов из этого наследства Залужный якобы пожертвовал украинским войскам. В свою очередь пресс-служба ВСУ подтвердила соответствующий поступок главкома.