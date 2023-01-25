NYT: родственник из США сделал главкома ВСУ Залужного долларовым миллионером

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный получил от родственника из США многомиллионное наследство. Об этом сообщает издание New York Times.
Согласно представленным данным, Залужный получил такой подарок от американца украинского происхождения Грегори Степанца, эту информацию подтвердила семья умершего. Автор материала при этом утверждает, что один миллион долларов из этого наследства Залужный якобы пожертвовал украинским войскам. В свою очередь пресс-служба ВСУ подтвердила соответствующий поступок главкома.
Напомним, ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Пентагон очень долгое время проводил подготовку солдат украинских войск на своей территории, передает «Царьград».