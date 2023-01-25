Сбежавший из России Семен Слепаков оскорбил чувства матерей погибших героев СВО

Продюсер и певец Семен Слепаков, сбежавший из России вскоре после начала СВО, записал песню «Колыбельная», в которой оскорбил чувства матерей погибших на фронте героев.
Сам Слепаков свою композицию охарактеризовал как сатирическую. В ней он сымитировал песню матери, поющей своему младшему сыну о двух его братьях, один из которых сбежал в ЕС, а другой — погиб на Донбассе.
Как сообщает телеканал «Царьград», новый пассаж Слепакова — не первый его выпад в адрес своей родины. Ранее шоумен записал высмеивающую СВО песню.