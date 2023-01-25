Жителю Крыма грозит до 15 лет тюрьмы за участие в деятельности украинского нацбата

Силовики задержали жителя Севастополя, которого подозревают в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, сообщили в пресс-службе ФСБ.
По данным ведомства, житель Крыма в 2016 году вступил в ряды вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (запрещен в России).
Мужчина мог добровольно прекратить свое участие в деятельности батальона, но не стал этого делать. В отношении него возбуждено уголовное дело. Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.