Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жителю Крыма грозит до 15 лет тюрьмы за участие в деятельности украинского нацбата

Происшествия
Жителю Крыма грозит до 15 лет тюрьмы за участие в деятельности украинского нацбата

Силовики задержали жителя Севастополя, которого подозревают в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, житель Крыма в 2016 году вступил в ряды вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (запрещен в России).

Мужчина мог добровольно прекратить свое участие в деятельности батальона, но не стал этого делать. В отношении него возбуждено уголовное дело. Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.
крым задержание севастополь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду