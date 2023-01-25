Диетолог Мацуда рассказала, как сохранить стройную фигуру с помощью питания

Сохранить стройную фигуру можно, если скорректировать питание. Полезные советы на этот счет дала медсестра и диетолог Риэ Мацуда.
По ее словам, в продукты, которые содержат белок, следует добавлять витамин В6. Это поможет ускорить метаболизм. Вещество содержится в помидорах, брокколи, бананах и чесноке.
Кроме того, прием пищи лучше начинать с белка. Затем следует употреблять углеводы. Чтобы не переедать, диетолог рекомендует добавить в рацион тушеную капусту. Также можно пить лимонный сок, обладающий жиросжигающим свойством.
Пшеничную муку можно заменить на рисовую. В период менопаузы женщинам следует употреблять продукты из сои, передает японское издание Nihon Keizai.