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Диетолог Мацуда рассказала, как сохранить стройную фигуру с помощью питания

Общество
Диетолог Мацуда рассказала, как сохранить стройную фигуру с помощью питания

Сохранить стройную фигуру можно, если скорректировать питание. Полезные советы на этот счет дала медсестра и диетолог Риэ Мацуда.

По ее словам, в продукты, которые содержат белок, следует добавлять витамин В6. Это поможет ускорить метаболизм. Вещество содержится в помидорах, брокколи, бананах и чесноке.

Кроме того, прием пищи лучше начинать с белка. Затем следует употреблять углеводы. Чтобы не переедать, диетолог рекомендует добавить в рацион тушеную капусту. Также можно пить лимонный сок, обладающий жиросжигающим свойством.

Пшеничную муку можно заменить на рисовую. В период менопаузы женщинам следует употреблять продукты из сои, передает японское издание Nihon Keizai.
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