РИА Новости: Байден не смог вспомнить свою измену родине

Эти подозрения могут стать основанием для объявления импичмента, сообщает «РИА Новости». В офисе президента, а также в его гараже ранее были обнаружены секретные документы, например отчеты по Ирану, Украине и Британии, что является серьезным нарушением закона. Единственным ответом Байдена на вопросы об этих находках стали жалобы пожилого политика на плохую память.