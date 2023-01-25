РИА Новости: Байден не смог вспомнить свою измену родине

Представители Республиканской партии США обвинили американского президента Джо Байдена в государственной измене.
Эти подозрения могут стать основанием для объявления импичмента, сообщает «РИА Новости». В офисе президента, а также в его гараже ранее были обнаружены секретные документы, например отчеты по Ирану, Украине и Британии, что является серьезным нарушением закона. Единственным ответом Байдена на вопросы об этих находках стали жалобы пожилого политика на плохую память.
«Мой корвет стоит в запертом гараже, окей? Они же (документы. — Прим. ред.) не на улице просто так валялись», — заявил он.
Неожиданные последствия скандала с документами связаны с непримиримой позицией республиканцев, которые настаивают на тщательном расследовании поведения Байдена и оценке возможных угроз национальной безопасности США, к которым могла привести его «забывчивость».