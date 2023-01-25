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МО Белоруссии сообщило об отработке поставленных задач в ходе совместных учений с ВКС РФ

Армия
МО Белоруссии сообщило об отработке поставленных задач в ходе совместных учений с ВКС РФ

Российские и белорусские летчики в ходе совместных учений отрабатывают подавление средств противовоздушной обороны, нанесение ударов по живой силе и военной технике условного противника. Об этом говорится в сообщении минобороны Белоруссии.

Согласно имеющимся данным, летные экипажи Союзного государства выполняют эти задачи на Ружанском полигоне.

«При этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации», — сказано в заявлении ведомства.

Напомним, совместные летно-тактические учения проводятся на территории Белоруссии с 16 января по 1 февраля.
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