МО Белоруссии сообщило об отработке поставленных задач в ходе совместных учений с ВКС РФ

Российские и белорусские летчики в ходе совместных учений отрабатывают подавление средств противовоздушной обороны, нанесение ударов по живой силе и военной технике условного противника. Об этом говорится в сообщении минобороны Белоруссии.
Согласно имеющимся данным, летные экипажи Союзного государства выполняют эти задачи на Ружанском полигоне.
«При этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации», — сказано в заявлении ведомства.
Напомним, совместные летно-тактические учения проводятся на территории Белоруссии с 16 января по 1 февраля.