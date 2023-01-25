Главу предприятия «Городские дороги» задержали в Чите по подозрению в получении взятки

Сотрудники ФСБ задержали главу муниципального предприятия «Городские дороги» в Чите. Женщину заподозрили в получении взятки в размере 1 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Забайкальскому краю.
По данным силовиков, подозреваемая вымогала деньги у руководителя местной коммерческой организации. В обмен на вознаграждение злоумышленница гарантировала компании беспрепятственное заключение госконтрактов по строительству и ремонту муниципальных дорог.
В отношении главы муниципального предприятия возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки с использованием служебного положения»). По местам жительства и работы читинки прошли обыски, в ходе которых были изъяты ценные для расследования документы.