Осужденный за пьяную драку Кокорин вспомнил, как отдыхал с Мамаевым

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский «Арис», дал интервью изданию FootMercato. Форвард признался, что хорошо относится к бывшему партнеру по сборной России Павлу Мамаеву, вместе с которым был осужден Пресненским судом за участие в драке в Москве.