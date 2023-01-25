Осужденный за пьяную драку Кокорин вспомнил, как отдыхал с Мамаевым

Российский футболист Александр Кокорин, осужденный за драку в центре Москвы, вспомнил о совместном отдыхе с Павлом Мамаевым.
Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский «Арис», дал интервью изданию FootMercato. Форвард признался, что хорошо относится к бывшему партнеру по сборной России Павлу Мамаеву, вместе с которым был осужден Пресненским судом за участие в драке в Москве.
«Павел отличный парень, но есть проблема... Когда мы вместе выпиваем в отпуске, часто случаются проблемы. Но после печального для него и меня опыта мы поняли, что перешли предел, он действительно изменился», — отметил 31-летний нападающий.
Кокорин входит в пятерку лучших бомбардиров чемпионата Кипра сезона-2022/23. На его счету семь мячей в 15 матчах за «Арис». Мамаев в настоящее время пребывает в статусе свободного агента.