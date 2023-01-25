Положите на весы, чего вы больше хотите: чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие — Пригожин

Предприниматель отметил, что Тютин действительно убил семью из четырех человек, за что получил соответствующее наказание, однако он стал участником СВО и тем самым дал возможность «мальчикам-одуванчикам» остаться в живых и не вернуться домой в «цинковых гробах». Бизнесмен призвал тех, кто выражает негодование по этому поводу, сделать выбор, кого они хотели бы отправить на боевые действия.