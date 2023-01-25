Положите на весы, чего вы больше хотите: чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие — Пригожин

Российский предприниматель Евгений Пригожин объяснил философию участия заключенных в спецоперации на Украине на фоне возмущений по поводу оправдания ранее осужденного бойца ЧВК «Вагнер».
Как стало известно, бывший «черный риелтор» Александр Тютин, получивший 23 года тюремного срока за убийство, добровольно вступил в ряды «музыкантов», отработал контракт и теперь признан свободным человеком. Эта информация вызвала бурную реакцию в Сети. Журналисты издания «НьюсИнфо» обратились к Пригожину с просьбой рассказать, является ли, по его мнению, это решение справедливым.
Предприниматель отметил, что Тютин действительно убил семью из четырех человек, за что получил соответствующее наказание, однако он стал участником СВО и тем самым дал возможность «мальчикам-одуванчикам» остаться в живых и не вернуться домой в «цинковых гробах». Бизнесмен призвал тех, кто выражает негодование по этому поводу, сделать выбор, кого они хотели бы отправить на боевые действия.
«Положите на весы, чего вы больше хотите: чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах. Только в гробы заглядывать не надо, потому что вместо бледного напудренного лица, которое вы привыкли видеть на похоронах, блаженно ожидающего ухода на небеса, вы увидите куски плоти, разорванной осколками вражеских орудий. <...> А если он выжил по иронии судьбы, то он уже не Вася-риелтор-убийца, а Петя-воин-счастливчик», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Также пресс-служба «Конкорда» опубликовала рапорт и аудиозапись командира отряда про Александра Тютина.
Предприниматель также задал вопрос журналистам издания «Фонтанка.ру», есть ли в редакции те, кто готов добровольно вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Или же там все «отъявленные ссыкуны», поинтересовался Пригожин.