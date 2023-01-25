Систему ливневой канализации модернизируют в Казани

Кроме того, во избежание подтопления дорог начнется разработка проект выноса ливнeвых сетей на улицах Пушкина и Петербургской. В 2022 году в Казани прочистили 8 км ливневых сетей, что значительно увеличило их пропускную способность. Для этого из бюджета РТ направили 50 млн рублей, поделился Саляхутдинов. Общая длина ливневых сетей в татарстанской столице достигает 467 км, из них 24 км проложили в прошлом году, добавил он.