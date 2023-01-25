«Этот день в истории». Что произошло 25 января, праздники, факты, люди

Вот уже более полувека почетной наградой для представителей телеиндустрии является американская премия «Эмми». Именно 25 января в 1949 году была вручена первая заветная статуэтка в виде крылатой женщины, держащей в руках атом. Он символизирует телевидение как науку, а крылья за ее спиной — телевидение как искусство. В те годы награда охватывала только телевизионщиков Лос-Анджелеса. Сегодня международную премию присуждают в 463 номинациях.