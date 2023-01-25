«Этот день в истории». Что произошло 25 января, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски передачи «Этот день в истории» объединяют самые важные события, которые произошли в разных странах.
25 января свой «профессиональный» праздник отмечают российские студенты. Татьянин день или День студента стал официальным в 2005 году. Дата выбрана не случайно и совпадает с днем основания одного из старейших и известнейших ВУЗов России. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».
Вот уже более полувека почетной наградой для представителей телеиндустрии является американская премия «Эмми». Именно 25 января в 1949 году была вручена первая заветная статуэтка в виде крылатой женщины, держащей в руках атом. Он символизирует телевидение как науку, а крылья за ее спиной — телевидение как искусство. В те годы награда охватывала только телевизионщиков Лос-Анджелеса. Сегодня международную премию присуждают в 463 номинациях.
25 января произошло еще одно важное событие, оставившее след в мировой истории. В этот день в 1918 году была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Россию провозгласили Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Проект документа был написан В. И. Лениным и внесен им на рассмотрение ВЦИК. Документ манифестировал уничтожение эксплуатации человека человеком и устранение деления общества на классы.
Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».