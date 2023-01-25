Крупнейший поставщик терминалов для банковских карт Ingenico может уйти с российского рынка

Один из основных производителей терминалов для банковских карт Ingenico может уйти с российского рынка уже в марте, сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным экспертов, доля устройств Ingenico в России оценивается в 50%, поэтому российским банкам необходимо найти замену.
О том, что компания может прекратить деятельность в РФ, изданию сообщили три источника на финансовом рынке. Это может произойти 1 марта, так как контракты с сотрудниками действуют до 15 февраля. Техподдержку работающих в России устройств компания планирует реализовывать до конца марта.
Также стало известно о намерении российских банков реализовать новый платежный документ. Им станет стикер, благодаря которому можно будет осуществлять оплату, передает INFOX.