Крупнейший поставщик терминалов для банковских карт Ingenico может уйти с российского рынка

О том, что компания может прекратить деятельность в РФ, изданию сообщили три источника на финансовом рынке. Это может произойти 1 марта, так как контракты с сотрудниками действуют до 15 февраля. Техподдержку работающих в России устройств компания планирует реализовывать до конца марта.