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Крупнейший поставщик терминалов для банковских карт Ingenico может уйти с российского рынка

Экономика
Крупнейший поставщик терминалов для банковских карт Ingenico может уйти с российского рынка

Один из основных производителей терминалов для банковских карт Ingenico может уйти с российского рынка уже в марте, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным экспертов, доля устройств Ingenico в России оценивается в 50%, поэтому российским банкам необходимо найти замену.

О том, что компания может прекратить деятельность в РФ, изданию сообщили три источника на финансовом рынке. Это может произойти 1 марта, так как контракты с сотрудниками действуют до 15 февраля. Техподдержку работающих в России устройств компания планирует реализовывать до конца марта.

Также стало известно о намерении российских банков реализовать новый платежный документ. Им станет стикер, благодаря которому можно будет осуществлять оплату, передает INFOX.
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