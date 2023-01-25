Онколог Тимофеев заявил о наследственном характере рака молочной железы и яичников

Медицинский специалист утверждает, что чаще всего онкологические заболевания возникают вследствие соматических мутаций. Однако их развитие может быть связано и с наследственностью человека. По словам Тимофеева, мутация, провоцирующая развитие рака яичников, молочной железы и предстательной железы, с 50% вероятностью закрепляется в генах и передается от родителей к детям, передает News.Ru.