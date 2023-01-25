В ДНР задержали переодетых в российскую военную форму диверсантов ВСУ

О задержании диверсантов в среду сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на командира батальона ВС РФ. Задержали украинских солдат у дороги, где они останавливали машины и требовали у водителей автомобиль для «военных нужд». О подозрительных личностях местные жители сразу сообщили ВС РФ.