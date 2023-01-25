В ДНР задержали переодетых в российскую военную форму диверсантов ВСУ

Двое украинских диверсантов были задержаны под Авдеевкой в ДНР. Злоумышленники пытались проникнуть в тыл, переодевшись в российскую военную форму.
О задержании диверсантов в среду сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на командира батальона ВС РФ. Задержали украинских солдат у дороги, где они останавливали машины и требовали у водителей автомобиль для «военных нужд». О подозрительных личностях местные жители сразу сообщили ВС РФ.
«Потрепано одеты, форма как у наших, выглядели невзрачно», — рассказал комбат о задержанных.
Напомним, согласно Женевской конвенции лица, носящие чужую военную форму, признаются шпионами и не могут считаться военнопленными.