Мордовская полиция ищет похитителя товаров из магазина

По данным ведомства, молодой человек 20-25 лет поздним вечером совершил похищение товаров из рузаевского супермаркета, расположенного на улице Ленина. Как уверяют в магазине, общая стоимость украденных товаров превышает 15 тысяч рублей. В связи с инцидентом подозреваемый в преступлении объявлен в розыск, сообщают «Известия Мордовии».