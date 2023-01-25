Аварию на амурской котельной удалось быстро устранить

В администрации Бурейского округа Амурской области рассказали об инциденте в котельной Новобурейского.
Как пояснили местные власти, на повысительной насосной станции №1 случилась поломка насосного оборудования. Аварийные службы оперативно прибыли на место ЧП и смогли устранить дефект оборудования в кратчайшие сроки, сообщает AmurInfo.
Отмечается, что в тот же день насос на повысительной станции был снова введен в эксплуатацию и сейчас котельная работает в штатном режиме. Благодаря этому ухудшения температурного режима в жилых домах и учреждениях удалось избежать.