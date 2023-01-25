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Аварию на амурской котельной удалось быстро устранить

Происшествия
Аварию на амурской котельной удалось быстро устранить

В администрации Бурейского округа Амурской области рассказали об инциденте в котельной Новобурейского.

Как пояснили местные власти, на повысительной насосной станции №1 случилась поломка насосного оборудования. Аварийные службы оперативно прибыли на место ЧП и смогли устранить дефект оборудования в кратчайшие сроки, сообщает AmurInfo.

Отмечается, что в тот же день насос на повысительной станции был снова введен в эксплуатацию и сейчас котельная работает в штатном режиме. Благодаря этому ухудшения температурного режима в жилых домах и учреждениях удалось избежать.
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