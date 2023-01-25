В Москве водитель Nissan насмерть сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

Водитель Nissan сбил 27-летнюю девушку на пешеходном переходе в Москве и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавшая скончалась, передает РЕН ТВ.
Известно, что иномарка двигалась по улице генерала Кузнецова в сторону улицы маршала Полубоярова. В этот момент гражданка решила перейти дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса транспортного средства.
Все обстоятельства случившегося выясняются. Личность водителя автомобиля устанавливается.
Ранее газета А42 сообщала, что в Кургане водитель проехал на запрещенный сигнал светофора и сбил двоих детей на пешеходном переходе.