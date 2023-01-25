«Сильные поедают слабого»: Вострецов предрек Украине и Западу крах в противостоянии с Россией

Украину и коллективный Запад, накачивающий ее вооружением, ждет крах в противостоянии с Россией. Такой вывод сделал председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что Россия не намерена испытывать поражение в рамках военной спецоперации. По словам политика, победа РФ может привести к миру, который устроит все стороны конфликта в регионе.
«Все руководители, принимающие решения, это понимают. И все к этому готовы, раз никто не хочет отступать», — сказал он.
Во-первых, как считает Вострецов, две трети Украины отойдут России, остальные ее территории — Евросоюзу. Во-вторых, Соединенные Штаты получат рынок для сбыта сжиженного газа и вооружения.
«Ничего нового не происходит: сильные поедают слабого. Жалко, что слабым оказался наш братский украинский народ», — подчеркнул глава СОЦПРОФ.
Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал американского президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца прервать тиканье ядерных часов.