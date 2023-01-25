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«Сильные поедают слабого»: Вострецов предрек Украине и Западу крах в противостоянии с Россией

Политика
«Сильные поедают слабого»: Вострецов предрек Украине и Западу крах в противостоянии с Россией

Украину и коллективный Запад, накачивающий ее вооружением, ждет крах в противостоянии с Россией. Такой вывод сделал председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что Россия не намерена испытывать поражение в рамках военной спецоперации. По словам политика, победа РФ может привести к миру, который устроит все стороны конфликта в регионе.

«Все руководители, принимающие решения, это понимают. И все к этому готовы, раз никто не хочет отступать», — сказал он.

Во-первых, как считает Вострецов, две трети Украины отойдут России, остальные ее территории — Евросоюзу. Во-вторых, Соединенные Штаты получат рынок для сбыта сжиженного газа и вооружения.

«Ничего нового не происходит: сильные поедают слабого. Жалко, что слабым оказался наш братский украинский народ», — подчеркнул глава СОЦПРОФ.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал американского президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца прервать тиканье ядерных часов.
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