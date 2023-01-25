МО РФ показало работу запрограммированных под перехват HIMARS комплексов «Панцирь-С1»

Российские военные начали активно применять в зоне спецоперации зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» с обновленным программным обеспечением, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, новое ПО позволяет максимально эффективно перехватывать реактивные снаряды американской РСЗО HIMARS, которую используют ВСУ.
«Выполняем задачи по прикрытию военных объектов, а также гражданской инфраструктуры. Особенностью данной машины является применение ее на 360 градусов по многим типам воздушных целей», — рассказал военнослужащий в комментарии для МО РФ.
Он уточнил, что ракета HIMARS отличается высокой скоростью, потому для ее перехвата необходима быстрая реакция. В связи с этим комплексы «Панцирь-С1» получили новое программное обеспечение.
Ранее, как передает «Царьград», президент РФ Владимир Путин высоко оценил эффективность российской системы ПВО.