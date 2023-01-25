В Ленобласти подозреваемый в педофилии известный психолог погиб при задержании

Сотрудники полиции попытались задержать основателя Института биосенсорной психологии, подозреваемого в педофилии под Петербургом. Однако мужчина погиб при попытке скрыться от правоохранителей.
Выяснилось, что россиянин летом прошлого года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ребенка. Когда полицейские нагрянули в дом к педофилу, он залез на крышу своего дома, но сорвался вниз. От полученных травм пострадавший погиб в больнице.
В ходе обысков силовики нашли у мужчины интимные фото детей. Снимки были сделаны на территории дома, принадлежащего погибшему психологу.