Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Ленобласти подозреваемый в педофилии известный психолог погиб при задержании

Происшествия
В Ленобласти подозреваемый в педофилии известный психолог погиб при задержании

Сотрудники полиции попытались задержать основателя Института биосенсорной психологии, подозреваемого в педофилии под Петербургом. Однако мужчина погиб при попытке скрыться от правоохранителей.

Выяснилось, что россиянин летом прошлого года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ребенка. Когда полицейские нагрянули в дом к педофилу, он залез на крышу своего дома, но сорвался вниз. От полученных травм пострадавший погиб в больнице.

В ходе обысков силовики нашли у мужчины интимные фото детей. Снимки были сделаны на территории дома, принадлежащего погибшему психологу.
петербург задержание педофил
Военкоры ФАН
Лучшие в аду