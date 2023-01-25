Доля российских фильмов в прокате впервые превысила 50% после ухода Голливуда из страны

Уход американских фильмов из России существенно увеличил долю отечественных картин в прокате. На это указывают данные, опубликованные Фондом кино.
Как пишет «Вечерняя Москва», благодаря этому кассовые сборы российских картин увеличились практически на 2 млрд рублей, что составляет 50% от всей кассы 2022 года.
Одним из самых успешных фильмов стала семейная комедия «Чебурашка», установившая новый рекорд по кассовым сборам в России. Лента, вышедшая в прокат 1 января 2023 года, успела собрать 60,5 млн долларов.
Ранее стало известно, что в Свердловской области эту картину режиссера Дмитрия Дьяченко покажут людям, у которых имеются проблемы со зрением.