Бывший актер и действующий президент Украины Владимир Зеленский мечтал войти в историю своей страны, но получилось лишь «вляпаться» в нее. Об этом пишет обозреватель Владимир Корнилов.
Всю свою избирательную кампанию комик уверял украинский народ, что пойдет на все, чтобы установить мир в государстве. Шокированные событиями 2014 года и режимом экс-президента Петра Порошенко украинцы поверили Зеленскому, рассказал Корнилов.
Сегодня малоопытный политик демонстрирует совершенно противоположную позицию — он наотрез отказывается идти на контакт с Россией, закрывает глаза на колоссальные потери ВСУ и стремится лишь продолжать конфликт, требуя у Запада больше средств и тяжелого вооружения, раскрывает неудобную правду материал РИА Новости.
«Куда дели того актера?» — задается вопросом обозреватель.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что на Украине продолжатся глобальные кадровые перестановки среди руководства страны.