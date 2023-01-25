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РИА Новости: президент Зеленский «вляпался» в украинскую историю

Политика
РИА Новости: президент Зеленский «вляпался» в украинскую историю

Бывший актер и действующий президент Украины Владимир Зеленский мечтал войти в историю своей страны, но получилось лишь «вляпаться» в нее. Об этом пишет обозреватель Владимир Корнилов.

Всю свою избирательную кампанию комик уверял украинский народ, что пойдет на все, чтобы установить мир в государстве. Шокированные событиями 2014 года и режимом экс-президента Петра Порошенко украинцы поверили Зеленскому, рассказал Корнилов.

Сегодня малоопытный политик демонстрирует совершенно противоположную позицию — он наотрез отказывается идти на контакт с Россией, закрывает глаза на колоссальные потери ВСУ и стремится лишь продолжать конфликт, требуя у Запада больше средств и тяжелого вооружения, раскрывает неудобную правду материал РИА Новости.

«Куда дели того актера?» — задается вопросом обозреватель.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что на Украине продолжатся глобальные кадровые перестановки среди руководства страны.
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