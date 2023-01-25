Сегодня малоопытный политик демонстрирует совершенно противоположную позицию — он наотрез отказывается идти на контакт с Россией, закрывает глаза на колоссальные потери ВСУ и стремится лишь продолжать конфликт, требуя у Запада больше средств и тяжелого вооружения, раскрывает неудобную правду материал РИА Новости.