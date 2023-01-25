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Подорожавшие туры в Египет и Турцию оказались не по карману среднему россиянину

Общество
Подорожавшие туры в Египет и Турцию оказались не по карману среднему россиянину

Россияне со средним доходом больше не могут позволить себе туры в Египет и Турцию. Только в этом месяце стоимость поездок выросла от 20 до 40%, по сравнению с декабрем.

За год отдых в Турции и Египте подорожал сразу на 200%. До пандемии поездки были доступны для россиян со средним доходом, однако теперь об отдыхе на самых «народных» заграничных направлениях им думать не приходится, пишет издание «Новые известия».

Причиной существенно январского подорожания называется сокращение полетных программ в Турцию и Египет. Хоть туристические операторы и пытаются отыскать альтернативные варианты, однако восстановить объемы перелетов пока не удается. Несмотря на резкое подорожание, упомянутые направления отдыха не теряют популярности.
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