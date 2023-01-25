Кусок катетера попал в сердце младенцу после медицинских процедур в Екатеринбурге

Ребенок родился недоношенным, в связи с чем был вынужден долгое время находиться в реанимации. Малышу назначили внутривенные препараты, которые вводили при помощи специального катетера. В итоге кусок последнего длиной около пяти сантиметров отломился и остался в вене, по которой добрался до сердца.