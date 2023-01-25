Кусок катетера попал в сердце младенцу после медицинских процедур в Екатеринбурге

Несчастный случай произошел с шестимесячным младенцем в одной из больниц Екатеринбурга. После проведения медицинских процедур в сердце мальчику попал отломившийся кусок пластикового катетера, сообщает портал E1.RU.
Ребенок родился недоношенным, в связи с чем был вынужден долгое время находиться в реанимации. Малышу назначили внутривенные препараты, которые вводили при помощи специального катетера. В итоге кусок последнего длиной около пяти сантиметров отломился и остался в вене, по которой добрался до сердца.
Родители младенца убеждены, что всему виной халатность врачей. Извлечь инородное тело удалось столичным медикам. Супружеская пара обратились с заявлением в правоохранительные органы, но уральцам отказали в возбуждении уголовного дела.